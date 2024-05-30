Tepki çeken rapor... Alkollü sürücü kusursuz kazada ölen Mustafa kusurlu

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İstanbul Bahçelievler’de bir kebapçıda motokurye olarak çalışan 3 çocuk babası Mustafa Gül (35), izinli olduğu 14 Ocak günü sabaha karşı motosikletiyle bir arkadaşından emanet paket almak için Sabiha Gökçen Havalimanı’na doğru yola çıkmıştı. Üsküdar’da seyrederken arkasından hızla gelen bir cip kendisine çarpmıştı. Mustafa Gül çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, cip sürücüsü motosikleti 100 metre sürükleyerek durabilmişti. Gül, çarpmanın etkisiyle hayatını kaybetmişti. Yapılan alkol testinde 2.37 promil alkollü olduğu belirlenen Can Karaoğul tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Karaoğul hakkında, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

DÖRDÜ DE BİRBİRİNDEN FARKLI

Kazaya ilişkin 6 Şubat 2024’te Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan bilirkişi raporunda, kazanın oluşumunda sürücü Can Karaoğul’un tamamen kusurlu olduğu, sürücü Mustafa Gül’ün kusursuz olduğu belirtilmişti. 24 Mart 2024 tarihli teknik uzman heyet mütalaasında, Gül’ün yüzde 75 asli kusurlu olduğu, sürücü Can Karaoğul’un yüzde 25 oranında tali kusurlu olduğu kanaatine yer verilmişti. Adli Tıp Kurumu İstanbul Trafik İhtisas Dairesi’nin 16 Nisan 2024 tarihli müşterek raporunda ise sanık Karaoğul’un arkadan çarptığı ifade edilerek asli kusurlu olduğu, Gül’ün ise kusursuz olduğu belirtilmişti.

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Anadolu 34’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4’üncü duruşmasında, kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu tarafından hazırlanan raporun geldiği belirtildi. Raporda, sanık Can Karaoğul’un otomobil ile orta şeritte seyir halinde olay yerine geldiğinde, sol şeritte seyir halindeyken sağa manevra ile kısa mesafeden orta şeride girerek seyir istikametini kapatan motosikletin arka kısmına çarptığı, kazada alabileceği bir önlem olmadığından kusuru bulunmadığı belirtildi. Hayatını kaybeden Mustafa Gül’ün kazada dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışları ile asli kusurlu olduğu ifade edildi. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Gül’ün yakınları raporu kabul etmediklerini söyledi. Gül Ailesi’nin avukatı Ahmet Kaya Bakış da raporu kabul etmediklerini belirterek yeni bir rapor alınmasını talep etti.

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TAHLİYE ETTİ YENİSİNİ İSTEDİ

Mahkeme, Can Karaoğul’un adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi ile Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş Kurulu arasında kusur durumunun değerlendirilmesi bakımından fark bulunduğuna dikkat çekerek, dosyanın bu kez İTÜ Trafik Kürsüsü’nce konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi heyetince kusuru oranlarının yeniden tespit edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.