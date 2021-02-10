MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTepki çeken paylaşıma soruşturma
GeriGündem Tepki çeken paylaşıma soruşturma
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 10.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tepki çeken paylaşıma soruşturma

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tepki çeken paylaşıma soruşturma
Abone Ol google-news

Trakya Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle ilgili “Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz. Bilin istedim” paylaşım yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında soruşturma başlattı.

Kılıç, tepkiler üzerine bu kez “Sözlerimin muhatabı öğrenciler değildir. Öğrencilerimize yönelik şiddeti çağrıştıracak bir söylem asla söz konusu olamaz” dedi. Öte yandan katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşma sırasında üniversite öğrencileriyle ilgili sözleri büyük tepki çeken Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında dava açıldı. İfadesi alınan Sofuoğlu, ‘halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak’ suçlamasıyla, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle