Tepki çeken paylaşıma soruşturma

Kılıç, tepkiler üzerine bu kez “Sözlerimin muhatabı öğrenciler değildir. Öğrencilerimize yönelik şiddeti çağrıştıracak bir söylem asla söz konusu olamaz” dedi. Öte yandan katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşma sırasında üniversite öğrencileriyle ilgili sözleri büyük tepki çeken Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında dava açıldı. İfadesi alınan Sofuoğlu, ‘halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak’ suçlamasıyla, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.