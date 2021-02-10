Tepki çeken paylaşıma soruşturma
Trakya Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle ilgili “Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz. Bilin istedim” paylaşım yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında soruşturma başlattı.
Kılıç, tepkiler üzerine bu kez “Sözlerimin muhatabı öğrenciler değildir. Öğrencilerimize yönelik şiddeti çağrıştıracak bir söylem asla söz konusu olamaz” dedi. Öte yandan katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşma sırasında üniversite öğrencileriyle ilgili sözleri büyük tepki çeken Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında dava açıldı. İfadesi alınan Sofuoğlu, ‘halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak’ suçlamasıyla, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
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