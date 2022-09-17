Tepki çeken görüntüler! Küçükçekmece'de çocuğa şiddet... 'Bisküvi çaldı' diyerek darbettiler

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Gültepe Mahallesi Şehit Mahmut Ergül Sokak'ta dün akşam saatlerinde iddiaya göre, bakkala giren bir çocuk bisküvi alarak kaçtı. Bakkalın sahibi ve oğulları, kaçan çocuğu yakalamak için peşinden koştu.

4 KİŞİ ÇOCUĞA SALDIRDI

Bir süre sonra yakalanan çocuk, 4 kişi tarafından tekme tokat darbedildi.

Mahalleli araya girerek darbedilen çocuğu kurtarmaya çalıştı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde darbedilen çocuğun 'Bir bisküvi aldım abi' dediği duyuldu.

MAHALLELİLEN ÇOCUĞA ŞİDDETE TEPKİ

Öte yandan çevredekiler de çocuğun darbedilmesine evlerinden bağırarak tepki gösterdi.