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Tepki çeken görüntüler! Küçükçekmece'de çocuğa şiddet... 'Bisküvi çaldı' diyerek darbettiler

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#Küçükçekmece#Çocuğa Şiddet#Darp
Tepki çeken görüntüler Küçükçekmecede çocuğa şiddet... Bisküvi çaldı diyerek darbettiler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 16:35

Küçükçekmece'de bakkaldan bisküvi çaldığı iddia edilerek 4 kişi tarafından tekme tokat darbedilen çocuğu araya giren mahalleli kurtardı. Korkunç anlar kameraya yansırken, görüntülerde darbedilen çocuğun, "Bir tane bisküvi aldım abi" dediği duyuldu.

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Gültepe Mahallesi Şehit Mahmut Ergül Sokak'ta dün akşam saatlerinde iddiaya göre, bakkala giren bir çocuk bisküvi alarak kaçtı. Bakkalın sahibi ve oğulları, kaçan çocuğu yakalamak için peşinden koştu.

4 KİŞİ ÇOCUĞA SALDIRDI

Bir süre sonra yakalanan çocuk, 4 kişi tarafından tekme tokat darbedildi.

Tepki çeken görüntüler Küçükçekmecede çocuğa şiddet... Bisküvi çaldı diyerek darbettiler

Mahalleli araya girerek darbedilen çocuğu kurtarmaya çalıştı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde darbedilen çocuğun 'Bir bisküvi aldım abi' dediği duyuldu.

MAHALLELİLEN ÇOCUĞA ŞİDDETE TEPKİ

Öte yandan çevredekiler de çocuğun darbedilmesine evlerinden bağırarak tepki gösterdi.

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#Küçükçekmece#Çocuğa Şiddet#Darp

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