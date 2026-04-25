Tepki çeken görüntüler! Köpeği pencereden sarkıtıp cama vurdu

#Başakşehir#Köpeğe Şiddet #Hayvana Eziyet
Tepki çeken görüntüler Köpeği pencereden sarkıtıp cama vurdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2026 12:12

İstanbul Başakşehir'de evinde beslediği köpeği bacağından tutarak pencereden dışarı sarkıtan ve cama vuran kadın, o anları cep telefonuyla kaydederek arkadaşına gönderdi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine gelen tepkilere cevap veren kadın, alkollü olduğunu söyleyerek özür diledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. İddiaya göre, evinde beslediği köpeği metrelerce yükseklikteki pencereden aşağı sarkıtarak cama vuran kadın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Köpeği aşağı atmakla tehdit ettiği anların yer aldığı görüntüleri arkadaşına gönderen kadın, kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından çok sayıda tepki mesajı aldı.

"BABASI KURTARSIN"

Şüpheli o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, kadının köpeği defalarca cama vurarak aşağı atmakla tehdit ettiği ayrıca "Babası alsın kurtarsın bu köpeği, Şenol babası hadi gel, çocuğuna değer vermeyen, seviyor muydun Kuki'yi? Hadi gel kurtarsana" dediği anlar yer alıyor.

"ALKOLLÜYDÜM" DİYEREK ÖZÜR DİLEDİ

Şüpheli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada yayılan videodaki kişi benim ve o görüntülerde yaptığım şey kesinlikle kabul edilemez. O an alkollüydüm ama bu hiçbir şekilde bir mazeret değildir. Bir canlının güvenliğini tehlikeye atmak büyük bir hatadır ve bunun sorumluluğunu tamamen kabul ediyorum. Hayvanlara zarar vermek gibi bir niyetim hiçbir zaman olmadı, ancak yaptığım davranışın yanlış olduğu çok açık. Bu olaydan sonra kendimle yüzleştim ve alkol kullanımı hayatımı olumsuz etkilediğini fark ettim. Bu yüzden profesyonel destek alarak tedavi sürecine başlamaya karar verdim. Ayrıca iyileşme sürecim boyunca hiçbir hayvanın sorumluluğunu üstlenmeyeceğim. Bir daha böyle bir hatanın yaşanmaması için gereken tüm adımları atacağım. Beni eleştiren herkesi anlıyorum, çünkü yapılan şey savunulacak bir şey değil. Sadece bu süreci düzeltmek için çaba gösterdiğimi bilmenizi isterim. Tekrar özür diliyorum" dedi.

#Başakşehir#Köpeğe Şiddet #Hayvana Eziyet

