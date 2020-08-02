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Hürriyet
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Gündem
Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin) (DHA)
Haber Giriş: 02.08.2020 - 14:44,Son Güncelleme:

Tepki çeken görüntüler! 3 gün sürdü

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Tepki çeken görüntüler! 3 gün sürdü
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Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü illerden Mardin'de sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı, 3 gün 2 gece süren düğün yapıldı.

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  • Mardinde maskesiz ve sosyal mesafesiz 3 gün süren düğün
  • Mardinde maskesiz ve sosyal mesafesiz 3 gün süren düğün
  • Mardinde maskesiz ve sosyal mesafesiz 3 gün süren düğün
  • Mardinde maskesiz ve sosyal mesafesiz 3 gün süren düğün
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasındaki Mardin'de Derik ilçesinde yapılan düğünden görüntüler tepki çekti.

Sosyal mesafe ve maske kurallarının uygulanmadığı, 3 gün 2 gece süren düğünde onlarca kişinin kol kola halay çektiği görüldü. Görüntüleri izleyenler, düğünü yapanlara ve eğlenceye katılanlara tepki gösterdi.

 

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