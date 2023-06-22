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Tepki çeken görüntü... Kurbanlıkları basınçlı su ve oto şampuanıyla yıkadılar

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#Adana#Sosyal Medya#Bayram
Tepki çeken görüntü... Kurbanlıkları basınçlı su ve oto şampuanıyla yıkadılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 17:11

Adana'da bir oto yıkama dükkanında onlarca kurbanlık koyun, tek tek oto şampuan ve basınçlı suyla yıkandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, hayvanın içeriğinde kimyasal bulunan köpük veya benzeri temizlik maddeleriyle ve tazyikli su ile yıkanmaması gerektiğini söyledi.

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Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki bir oto yıkama dükkanına getirilen koyunlar, bir kişi tarafından oto şampuanıyla köpüklendi. Koyunu tutan bir kişi ise köpüğü hayvanın tüm vücuduna yaydı. Diğer bir kişi de oto yıkamada kullanılan basınçlı suyu tuttu. Cep telefonu kamerasıyla kayda alındıktan sonra görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca, kullanıcıların tepkisi çekti.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, koyunun ya da herhangi bir hayvanın içeriğinde kimyasal bulunan köpük veya benzeri temizlik maddeleriyle ve tazyikli su ile yıkanmaması gerektiğini söyledi.


Tepki çeken görüntü... Kurbanlıkları basınçlı su ve oto şampuanıyla yıkadılar

Hayvanları yıkayanlardan Yusuf Budar, oto şampuanının hayvanların sağlığına zarar vermediğini ve sudaki basıncın ise hafif olduğunu iddia etti.

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Tepki çeken görüntü... Kurbanlıkları basınçlı su ve oto şampuanıyla yıkadılar

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#Adana#Sosyal Medya#Bayram

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