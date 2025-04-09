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Tepki çeken görüntü! Köpeğini, sokak köpeklerinin üzerine saldırttı

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#Samsun#Köpek#Polis
Tepki çeken görüntü Köpeğini, sokak köpeklerinin üzerine saldırttı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 09:16

Samsun'da bir şahsın, tasmasından tuttuğu köpeğini, mahallede bulunan sokak köpeklerinin üzerine salarak kavga ettirdiği anlar görüntülendi.

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İlçenin Elmalık Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bölgede sokak köpeklerinin bir hayli fazla olduğunu, kimi zaman rahatsızlık verecek düzeyde olduğunu belirtti. Vatandaşlar, bir şahsın tasmasını tutarak sokağa getirdiği ve ağzında ağızlık olmayan köpeğini, diğer sokak köpeklerinin üzerine saldırttığını, köpeklerin kavga ettirildiğini kaydetti. Köpeği ile gelen vatandaşın belirli aralıklarla bu olayı gerçekleştirdiğini iddia eden vatandaşlar, mahalleliler olarak olaya tepki gösterdiklerini aktardılar.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Olaya tepki gösteren vatandaşlar, "Buradaki sokak köpekleri kimi zaman bir hayli fazla olabiliyor. Bir vatandaş ağzı kapalı olması gereken bir köpeği buraya getiriyor, tasmasından tutuyor ve bilerek köpeklerin üzerine saldırtıyor. Duruma tepki gösterdik, sokak köpeklerini şikayette bulunduk ama henüz bir çözüm bulamadık." dediler.

Tepki çeken görüntü Köpeğini, sokak köpeklerinin üzerine saldırttı
CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ

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Öte yandan cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde bir şahsın tasmasından tuttuğu köpeğini diğer sokak köpeklerinin üzerine saldığını ve köpeklerin ilk önce bir süre havladığı, sonrasında ise kavga ettikleri anlar yer aldı.

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#Samsun#Köpek#Polis

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