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Tepki çeken görüntü: İETT şoförü seyir halindeyken görüntülü konuştu

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#İETT#Telefon#Şoför
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 10:00

Marmara Cezaevi-Bayrampaşa Otogar seferini yapan İETT şoförü, otobüsü kullanırken cep telefonuyla görüntülü konuştu. Otobüs şoförünü, otobüsteki yolcu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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İETT 303 B hattında, Marmara Cezaevi-Bayrampaşa Otogar seferini yapan otobüs şoförü, dün saat 14.30 sıralarında, TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde seyir halindeyken cep telefonuyla görüntülü konuştu. Trafik kurallarını hiçe sayan şoför, hem otobüsteki yolcular hem de diğer araçlar için tehlike oluşturdu.

Tepki çeken görüntü: İETT şoförü seyir halindeyken görüntülü konuştu

İETT şoförünün, Büyükçekmece'de dün sabah saatlerinde bir TIR'ın devrildiği kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunu, cep telefonu görüşmesi yaptığı arkadaşlarına gösterdiği dikkat çekti.

Bazı yolcular şoföre, 'Sen de kaza yapacaksın, önüne bak' diyerek tepki gösterdi. Şoförün yaklaşık 2 dakika görüntülü konuşması, yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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#İETT#Telefon#Şoför

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