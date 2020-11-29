Tepki çeken görüntü!

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Muammer İRTEM- Abdulselam UĞUR/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 29.11.2020 - 13:25 | Son Güncelleme:

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Bursa'da otomobil ve motosiklet sürücülerinin makas atarak yarıştığı anlar, kask kamerasına yansıdı. Motosikletlinin azami hız sınırı saatte 82 kilometre olan yolda 185 kilometre hıza çıkması dikkat çekti.

Osmangazi ilçesi, Mudanya Yolu Caddesi’nde otomobil ve motosiklet sürücüleri, birbirleriyle yarışmaya başladı. Yolda makas atarak ilerleyen sürücüler, diğer sürücülerin hayatını da tehlikeye attı. Motosikletlinin azami hız sınırı saatte 82 kilometre olan yolda 185 kilometre hıza çıkması ise dikkat çekti.

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Motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Görüntülerde sürücülerin araçlarıyla en sağ şeritten en sol şeride kontrolsüz ve hızlı geçtikleri görüldü.

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