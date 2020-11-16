Tepki çeken fotoğraf

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Haber Giriş: 16.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

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Alanya’nın Güzelbağ beldesi MHP’li eski Belediye Başkanı Mehmet Kula’nın Kütahya Türkmenbaba Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda nesli tükenmekte olan bir kızıl geyiği avlayıp fotoğraf paylaşması tepki çekti.

Kula, Facebook hesabı üzerinden av fotoğraflarını “2020-2021 av turizmi kapsamında adıma verilen kızıl geyik kotasını Kütahya Türkmenbaba Yaban Hayatı geliştirme sahasında icra ettik. Avlanma süresi içerisinde yanımda olan milli parklar görevlisi Kamil Bayır beye teşekkür ediyorum. Devlete bir kuruş borcu olmayan bütün avcı dostlarıma rastgele diyorum” mesajıyla paylaştı.

Fotoğraflar sosyal medyada büyük tepki çekti. Nesli tükenmekte olan hayvanların da avlanma kotası adı altında avlandıklarına dikkat çeken hayvanseverler, “Bu vahşet durdurulsun” çağrısı yaptı.

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