Tepki çeken bildiriye muhalefetten destek açıklamaları

Emekli amirallerin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili gece yarısı yayınladığı bildiriye muhalefet partilerden destek geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist @RTErdogan yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da sosyal medyadan bildiriye ilişkin şu mesajı paylaştı:

"AKP’nin mağduriyet kastığı sahte gündemleri konuşmaya değer bulmuyoruz. Genel Başkanımız dünden beri işsiz gençleri can kulağı ile dinlemektedir. Gençlerimizin hali saraylardan görünmüyor ama bizden söylemesi bu gençler manipülasyon nedir biliyorlar. Boşuna nefesinizi harcamayın."

CHP Grup Başkanvekili Haluk Özkoç'tan gelen açıklamada "Vatansever eleştirileri tebrik ediyorum" diyerek sahip çıktığı bildiriye ilişkin, "Tam bağımsız Türkiye'nin tapu senedi Lozan'ı, Montrö'yü savunmak suç olmuş... Bu günü unutma milletim" mesajını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray da bildiriye destek vererek, Twitter hesabından "Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum. 103 amiralden Montrö ve Atatürk" bildirisi mesajını yazdı.

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