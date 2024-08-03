Tepeli pelikan yavruları yuvadan ayrıldı

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Kuş Cenneti’nde ‘soyu kritik seviyede azalan türler’ arasında gösterilen tepeli pelikanlar, gölün üzerine yapılan 58 ahşap yapay yuvada kuluçkaya yattı. 30 günlük kuluçka süresini tamamlayan tepeli pelikan yavruları, şubat ayı itibarıyla yumurtadan çıkmaya başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, yuvaların bulunduğu bölgeye yerleştirilen 8 güvenlik kamerasıyla, başta tepeli pelikan yavruları olmak üzere bölgedeki kuşların sağlık durumunu, 7 gün 24 saat anbean takip ediyor.

Tepeli pelikanların, tüm dünyadaki toplam üreyen çift sayısının yaklaşık 5 bin olduğu tahmin ediliyor. 30 günlük süreç sonunda yumurtadan çıkan tepeli pelikan yavruları, haziran ayı itibarıyla yuvalarından ayrıldı.