Tepeden tırnağa yanlışlar oteli

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78 kişiye mezar olan Kartalkaya’daki Grand Kartal, âdeta kuralsızlık ve para hırsının merkezi olmuş. Otelin sahibi Halit Ergül ve otel yönetimi günlük geliri milyonları aşarken, duman dedektörü, yangın anında yol gösterici işaretlemeler, ısıya dayanıklı yangın merdivenleri ve kapıları gibi en basit sayılabilecek yangın önlemlerini dahi almamış. Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’in eksiklikleri uzmanlarca şöyle sıralandı:

KRAL DAİRESİ BİLE KAÇAK

- 12 katlı ahşap otelin ‘kral dairesi’ olan son iki katına asansör çıkmazken, kaçak olduğu bilinmesine rağmen işletme ruhsatının neden iptal edilmediği soru işareti.

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yangın Yönetmeliği’ni 2021 yılında değiştirirken, mevcut binaların yangına uyumlu hale getirilmesi için 2024 yılı sonuna kadar süre vermesine karşın, otel sahibinin aralık ayının son haftasına kadar kılını bile kıpırdatmadığı, sürenin sonuna doğru yangın yeterlilik belgesi almak için harekete geçtiği anlaşıldı. Ancak itfaiyenin 8 maddelik eksiklik listesini yerine getirmekten kaçınan otelin, başka yollarla belgesini yenilediği iddia edildi.

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Otelin içindeki hasar yangının dehşetini gözler önüne serdi.

AFAD’CILARDAN PARA istendi İDDİASI

- Bölgede can kurtarma ve soğutma çalışmaları iki gün boyunca sürerken, bölgeye gelen çok sayıda AFAD personeli için de ısınma ve barınma ihtiyaçları için Halit Ergül’ün kayınbiraderi Harun Murtezaoğlu’nun işlettiği diğer otelinin kullanılması gündeme geldi. Ancak basına düşen iddialara göre, söz konusu otel kullanımı için AFAD personelinden ücret talep edildi. İddia iki gün geçmesine karşın yalanlanmadı. Bugüne kadar ortaya çıkan birçok iddia ve eksikliğe rağmen, sağlıklı bir açıklama yapılmaması da kamuouyunun tepkisini büyüttü. Bu kadar can kaybına karşın sadece ilk gün açıklama yapılırken, yetkili kurumlarla işbirliği içinde olunduğu bilgisine yer verildi.

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TÜNELE MİLYONLAR AKTARDI

- Grand Kartal’ın güvenlik tedbirleri almaması nedeniyle 78 can hayatını kaybederken, otel yönetiminin sahip olduğu iki otel arasında özel bir tünel yaptırdığı ortaya çıktı. Söz konusu tüneller yoğun kar yağışı ve tipi ihtimaline karşı, aynı patrona sahip iki otelin restoranları arasında güvenli bir yoldan gidilmesini sağlıyor.

İTFAİYE RAPORU YOKSA 3 BELGEYİ DE ALAMAZ

BOLU İtfaiyesi’nin 8 maddelik eksiklik listesine rağmen Yangın Yönetmeliği’ndeki yükümlükleri yerine getirmek yerine özel kuruluşlardan onay aldığı iddia edilen Grand Kartal Otel’in iskân, işyeri açma ve çalıştırma belgesi ile turizm işletme belgesinin nasıl bulunduğu tartışılıyor. Sektör yetkilileri Hürriyet’e konuyu şöyle anlattılar:

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“Büyükşehir sınırları dışındaki illerde, işyeri açma ve çalıştırma izin belgesini, iskânı mücavir alan dışında İl Özel İdaresi verir. Dolayısıyla Kartal Otel’in belgesi mücavir alan dışı olduğu için İl Özel İdare’ce verilmiştir. Turizm işletme belgesi ise ancak bu şartların sağlanması ve iskânın alınması şartıyla verilir ki bunu veren de Bakanlık’tır.

İKİ ÖZEL KURULUŞTAN BELGE ALINDIĞI İDDİASI

Yangın Yönetmeliği 2021 yılında değişmiş, 2023 yılına kadar mevcut işletmelere süre verilmiş ve yatırıma başlayan için bu süre 2024 yılı sonuna kadar imkân tanınmışken, bu otelin özel iki kuruluştan aldıklarını iddia ettikleri sürdürülebilir turizm belgesinin yangın mevzuatı açısından hiçbir geçerliliği yoktur. Yeni yangın yönetmeliğine uyumlu olmanız ve bunun mutlaka ve mutlaka yetkili bir itfaiye müdürlüğünün raporuyla belgelendirmeniz gereklidir ki iskan, iş yeri açma ile turizm işletme belgesi almanız veya bunun süresini uzatabilmeniz mümkün olsun.”

14 KRİTER

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Yangın güvenliği alanında hizmet veren özel bir sektör yetkilisi de sürdürülebilir yönetim sistemi aşama 1 denetiminin 14 kriterden oluştuğunu belirterek şunları kaydetti:

“Sürdürülebilir yönetim sistemi, yasal uyum, raporlama ve iletişim, personel gösterimi, müşteri deneyimi, herkesin erişimi, yerel satın alma, kültür ve mirasların sunulması, çevre duyarlı satın alma, verimli satın alma, enerji tasarrufu, su tasarrufu, atık su, katı atık. Konaklama tesisleri bu kriterlere uygunluğu sağlar ve yapılan denetimle uygunluk denetimleri yapılır.”

78 CANDAN SONRA MÜHÜR

Grand Kartal’da salı günü sabaha karşı çıkan yangının ardından, önceki gün 15.30 itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemleri tamamlandı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespitine ilişkin de çalışma yürütüldü. Toplanan kıymetli eşyalar adli emanet deposuna gönderildi. Büyük hasar gören otel mühürlendi. Otelin ana giriş kapısına şerit çekilip mühür konuldu.

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PİSTLER YENİDEN AÇILDI

- BOLU Kartalkaya’daki yangın faciası nedeniyle ilan edilen 1 günlük milli yasın sona ermesinin ardından bölgedeki oteller, önceki gün kapattıkları pistlerini yeniden açtı. Tatilcilerin bölgedeki 4 otelin pistlerinde kayak yaptığı görüldü.