Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyonda şüpheliler adliyeye sevk edildi

Haberin Devamı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunca ihbar ve şikayetler üzerine “zincirleme suretiyle nitelikli zimmet”, “evrakta sahtecilik”, “213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında belediye başkan yardımcıları S.Y. ve B.Ç. ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürü Ö.E'nin de bulunduğu şüpheliler, adliyeye getirildi.

Polis ekipleri, zanlıların sevki sırasında adliye binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Eskişehir merkezli, Ankara ve Adana'da 14 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, 33'ü Tepebaşı Belediyesinde görevli olmak üzere 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Haberin Devamı

Operasyonda, aralarında belediye başkan yardımcısı S.Y. ile Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürü Ö.E'nin de bulunduğu 23 zanlı gözaltına alınmıştı.

GÖZALTI SAYISI 25'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında 35 kişinin de emniyette ifadelerine başvurulduğu öğrenilmişti. Operasyonun devamında belediye başkan yardımcısı B.Ç. ile bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 25'e yükselmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ö.E'nin Keskin Mahallesi'ndeki ikametinin bahçesinde yapılan aramada, toprağın altına gizlenmiş bir oda tespit edilmişti.

Odada yapılan aramada, Ö.E'ye ait 9 gümrük kaçağı “coin (kripto para) madenciliği” cihazı ele geçirilmişti.