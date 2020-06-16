Tenkit ne demek? Tenkit etmek nedir? Tenkit TDK kelime anlamı

Tenkit kelimesi Arapçadan gelen ve Türkçe yerleşik olarak değerlendirilen önemli sözcüklerden biridir. Genel olarak bu kelimenin TDK üzerinden anlamına bakıldığı zaman, ‘Eleştirme, eleştiri’ biçiminde ifade edilmektedir.

Tenkit Ne Demek?

Tenkit kelimesi gündelik yaşamda yaygın kullanılan sözcüklerden biridir. Özellikle söz konusu Türk Dil Kurumu üzerinden bakılmak olduğunda, ‘eleştiri ya da eleştirme’ ifadeleri ile karşılaşmaktayız. Herhangi bir durum ya da olgu ve olay üzerinden eleştiri yapmak şeklinde anlatmak mümkündür. Özellikle televizyondaki bazı programlarda ya da gazete ve yazılı kaynaklarda çok sık karşı karşıya kalınan bir sözcüktür. Diğer taraftan edebi metinlerde ve farklı eserlerde de karşılaşılıyor.

Tenkit Etmek Nedir?

Tenkit kelimesi daha çok bu kelimeden türemiş şekilde tenkit etmek üzerinden ele alınmaktadır. Halk arasında da bu kelime grubu ile beraber değerlendirildiğini söylemek mümkün. Bu doğrultuda tenkit etmek kelimesi Türk Dil Kurumu açısından, ‘Eleştirmek’ şeklinde ifade edilmektedir.

‘’Bir kitabı tenkit edebilmek için ilk şart o kitabı başından sonuna kadar okumaktır.’’ O. V. Kanık

‘’Beni sürekli olarak tenkit etmenden bıktım.’’

Bu şekilde siz de anlamı ile beraber gündelik yaşamda farklı amaçlar ışığı altında tenkit kelimesi ile tenkit etmek sözcük grubunu değerlendirebilirsiniz.