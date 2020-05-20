Tenha Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Tenhanın Zıt Anlamlısı

Tenha kelimesi köken itibari ile Farsça bir kelimedir. Dilimize Farsçadan girmiş olan tenha kelimesinin zıt anlamı ise kalabalık kelimesidir.

Tenha Zıt Anlamlısı

Dilimizde bulunan birçok kelimenin anlamları Türk Dil Kurumunda bulunmaktadır. Bu kelimelerden birisi de tenha kelimesidir. Türkçe kökenli olmayan tenha kelimesinin TDK anlamı şu şekilde açıklanmıştır:

- Issız.

- Kalabalık olmayan.

- Yalnız, tek.

Tenha kelimesinin anlamı olarak belirtilen ıssız kelimesi aynı zamanda eş anlamlı kelimesidir. Bu kelime tenha kelimesi ile aynı manayı barındırmaktadır. Tenha kelimesi Farsça bir kelime iken, ıssız kelimesi Türkçe karşılığı ve eş anlamlısıdır.

Tenha kelimesinin karşıt anlamı da bulunmaktadır. Karşıt anlamlı kelimeler birbirinin zıttı olan kelimelerdir. Anlam bakımından karşıt kelimelere zıt anlamlı kelimeler denmektedir. Tenha kelimesinin zıt anlamlı kelimesi ise kalabalık kelimesidir.