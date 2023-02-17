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Tencerede kömür yakan 10 Liberyalı, karbonmonoksit gazından zehirlendi

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#İzmir#Karbonmonoksit Zehirlenmesi#Kömür
Tencerede kömür yakan 10 Liberyalı, karbonmonoksit gazından zehirlendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 14:17

İzmir'in Konak ilçesinde, oturdukları evi ısıtmak için tencerede yaktıkları kömürden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Liberya uyruklu 3'ü kadın 10 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

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Olay, dün saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Kadifekale'de, 1012 Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin birinci katında meydana geldi. Liberya uyruklu Felyansa Consi (30), Sophid Johnson (23), Imas Tami (30), Volo Sivit (25), Edmard Kupa (25) ve kimliği henüz tespit edilemeyen 5 kişi, oturdukları evde ısınmak için tencerede kömür yaktı. Bir süre sonra evde bulunan 10 kişi, tenceredeki kömürden yayılan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Evde bulunanlardan 1'i dışarı çıkarak yardım istedi.

Tencerede kömür yakan 10 Liberyalı, karbonmonoksit gazından zehirlendi

MAHALLE HALKI EVDEN ÇIKARDI

Yardıma gelen mahalle halkı, evdeki 9 kişiyi dışarı çıkardı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tencerede yakılan kömürleri söndürürken, sağlık ekipleri ise zehirlenen 10 kişiye müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri, zehirlenen 3 kişiyi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 4 kişiyi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 3 kişiyi de Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Zehirlenen 10 kişi tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi.

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Tencerede kömür yakan 10 Liberyalı, karbonmonoksit gazından zehirlendi

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#İzmir#Karbonmonoksit Zehirlenmesi#Kömür

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