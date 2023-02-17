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Tencerede kömür yakan 10 Afrikalı zehirlendi

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#İzmir#Zehirlenme#Tencere Kömür
Tencerede kömür yakan 10 Afrikalı zehirlendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 03:24

İzmir’in Konak ilçesinde ısınmak için oturdukları binada tencere içerisinde kömür yakan 10 Afrika uyruklu şahıs, zehirlendikleri iddiasıyla bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Konak ilçesi Kadifekale 1012 Sokak’ta bulunan 2 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, evde oturan Afrika uyruklu Felyansa Consi (30), Sophid Johnson (23), Imas Tami (30), Volo Sivit (25), Edmard Kupa (25) ve kimliği henüz tespit edilemeyen 5 kişi, ısınmak için tencerede kömür yaktı.

Evin içerisine dolan dumandan etkilenen 3’ü kadın 10 yabancı uyruklu şahıs baygınlık geçirdi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tencereden yayılan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri düşünülen kişileri bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yabancı uyruklu şahısların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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#İzmir#Zehirlenme#Tencere Kömür

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