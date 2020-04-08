Tenasüp nedir? Tenasüp ne demek?

Söz sanatları üç gruba ayrılmıştır. Bu gruplar içerisinde anlama dayalı söz sanatları da bulunmaktadır. Merak edilen kelimelerden biri olan tenasüp anlama dayalı söz sanatları içerisinde yer almaktadır. Peki tenasüp kelimesi ne demek?

TENASÜP NEDİR?

Anlam olarak birbiri ile uyumlu sözcüklerin aynı cümle içerisinde kullanılmasıdır.

Divan şairleri, tenasüp sanatında, türlü bilim terimlerini, mitoloji, tarih ve mesnevi kahramanlarını, hayvan , bitki ve çiçek adlarını kullanmışlardır