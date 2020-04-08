Tenasüp nedir? Tenasüp ne demek?
Tenasüp kelimesinin anlamı araştırılan konular arasında yer alıyor. Tenasüp nedir, ne demek? Üç gruba ayrılmış olan söz sanatları içerisinde bulunan tenasüp, anlama dayalı edebi sanatlardandır. İşte Tenasüp kelimesinin anlamı
Söz sanatları üç gruba ayrılmıştır. Bu gruplar içerisinde anlama dayalı söz sanatları da bulunmaktadır. Merak edilen kelimelerden biri olan tenasüp anlama dayalı söz sanatları içerisinde yer almaktadır. Peki tenasüp kelimesi ne demek?
TENASÜP NEDİR?
Anlam olarak birbiri ile uyumlu sözcüklerin aynı cümle içerisinde kullanılmasıdır.
Divan şairleri, tenasüp sanatında, türlü bilim terimlerini, mitoloji, tarih ve mesnevi kahramanlarını, hayvan , bitki ve çiçek adlarını kullanmışlardır
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle