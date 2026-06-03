Temyiz süreci nasıl işleyecek

Haberin Devamı

Gözler, Yargıtay’daki temyize çevrildi. Temyiz başvurusunun usül gereği İstinaf kanalı ile Yargıtay’a iletileceği belirtilirken, dün itibarıyla henüz başvurunun Yargıtay’ın kaydına girmediği öğrenildi. Özgür Özel’in temyiz başvurusu Yargıtay’a ulaştığında 3. Hukuk Dairesi’nde görülecek. Temyiz incelemesinin süresi konusunda bir yasal düzenleme bulunmuyor. Başvurunun 20 Temmuz’da başlayacak adli tatil öncesinde ele alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Dosyanın Yargıtay’da öncelikle usul yönünden ele alınması bekleniyor. Hukukçulara göre inceleme üç başlıkta yoğunlaşacak. İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararı verme yetkisinin yanı sıra İstinafın tedbiren görevden uzaklaştırma kararı verip veremeyeceği, kurultayın iptalini gerektirecek ölçüde hukuka aykırılığın bulunup bulunmadığına bakılacak.

4 SEÇENEK VAR

Haberin Devamı

1- Kararı onayabilir: İstinaf kararını hukuka uygun bulursa onayabilir. Mutlak butlan kararı ve Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve dönmesi hukuken kesinleşir.

2- Kararı bozabilir: İstinafın hukuki değerlendirmesini hatalı bulursa kararı bozarak dosyayı yeniden inceleme için geri gönderebilir.

3- Tedbir kısmını bozup esası onayabilir: Yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin tedbir kararını hukuka aykırı bulurken kurultayın iptali yönündeki değerlendirmeyi yerinde görebilir.

4- Usulden bozma kararı verebilir: Temyiz yetkisi, görev veya yargılama usulüne ilişkin eksiklikler tespit edilirse dosya esasa girilmeden bozulabilir.

EN KRİTİK DOSYALARDAN

Hukukçulara göre dosya artık yalnızca bir kurultay davası olmaktan çıktı. Yargıtay’ın vereceği karar; siyasi partilerin iç işleyişine yargı müdahalesinin sınırları, “mutlak butlan” kavramının parti hukukunda uygula nabilirliği ve mahkemelerin seçilmiş parti yönetimlerini tedbir yoluyla değiş tirme yetkisinin bulunup bulunmadığı konusunda emsal niteliğinde olacak.

Fotoğraf: Günsu ÖZMEN / ANKARA