Temsili askerlik töreninde engelli gencin okuduğu türkü duygulandırdı

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Engelliler Haftası kapsamında 15 engelli, Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 1 günlük temsili askerlik vazifelerini yerine getirip, yemin etti.

Törende engelli jandarma erler, 1 günlük askerlik yapmanın sevincini yaşadı. Elleri kınalı engelli gençler, Türk bayrağı ve tüfek üzerine el basarak yemin etti. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, gençlere terhis belgelerini verdi. Engelli Barış Baki Bulut'un okuduğu, 'Eledim Eledim' isimli eser ise duygu dolu anlar yaşattı.

Babası Zekeriya Sevinç'in elini tuttuğu engelli oğlu Enes Sevinç'in, 'En büyük asker, bizim asker' diyerek bağırması da renkli görüntüler oluşturdu. Terhis belgelerini alan engelli Jandarma erler, yaptıkları tören geçişi ile ailelerini gururlandırdı. Geçişin ardından temsili tören sona erdi. (DHA)