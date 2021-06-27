Temsil Heyeti nedir? Temsil Heyeti ne zaman kurulmuştur? Temsil Heyeti hakkında bilgiler

Temsil Heyeti (Hey’et-i Temsiliyye), Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra devletin kurtuluşu için güçlü bir düzen sağlama imkanı vermiştir. İşte Hey’et-i Temsiliyye olarak da bilinen Temsil Heyeti ile ilgili merak edilenler...

Temsil Heyeti nedir?

Anadolu topraklarının itilaf devletleri tarafından işgal edilmesinin ardından ulusal direnişin başlaması ile birlikte, ulusal meclisin yani TBMM'nin kuruluşuna kadar bir yürütme organı gerekiyordu. Temsil Heyeti de bu doğrultuda Milli Mücadele'nin yürütme organı olarak görev yapan kuruldur.

Temsil Heyeti ne zaman kurulmuştur?

Kurtuluş Mücadelesi ile öne çıkan Temsil Heyeti'nin ne zaman kurulduğu da merak edilen diğer konulardan. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulana kadar görevini sürdüren Temsil Heyeti, İstanbul hükümetine karşı alternatif bir geçici hükümet olarak 27 Aralık 1919 tarihinde kurulmuştur. Millet Meclisi'nin kurulmasında aktif bir rol oynayan kurul, faaliyetlerini Ankara'da sürdürmüştür.

Ülkenin pek çok farklı yerinden vekilin bir araya geldiği Temsil Heyeti, Kurtuluş Mücadele'sinin TBMM kurulana kadar düzenli şekilde devam etmesi konusunda etkili olmuştur ve yerini 23 Nisan 1920'de kurulan TBMM'ye bırakmıştır.

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