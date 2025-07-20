Temmuz sıcağı fena vuruyor

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Ankara 37, İstanbul 36, İzmir 40, Konya 37, Edirne 42, Bursa 39, Aydın 44, Muğla 41, Antalya 40, Adana 39, Erzurum 32 ve Şanlıurfa 44 dereceye ulaştı.

DİYARBAKIR 48’İ GÖRDÜ

Diyarbakır’da termometreler dün 48 dereceyi gösterdi. Kentte park ve bahçeler boş kalırken, sıcaktan bunalan çocuklar, Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı’nda bulunan süs havuzuna akın etti. Havuza arkadaşlarıyla gelen Ahmet Rufai Ağar, “Diyarbakır cehennem gibi oldu. Sabah kahvaltıyı yapıp buraya geldik” dedi. Meteoroloji yetkilileri, 25 Temmuz’a kadar sürecek sıcak hava dalgası nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı bulunanları, yaşlıları ve çocukları uyardı. Yetkililer, risk altındaki kişilerin saat 11.00 ile 16.00 arasında dışarıya çıkmamaları yönünde ikazda bulundu.

Diyarbakır’da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinlemeye çalıştı.