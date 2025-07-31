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Temmuz ayında su tüketiminde rekor kırıldı! Belediyeden çağrı geldi

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#Çorum#Su Tüketimi#Su Seviyesi Azalması
Temmuz ayında su tüketiminde rekor kırıldı Belediyeden çağrı geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 17:03

Çorum Belediyesi, temmuzda rekor seviyeye ulaşan su tüketimi nedeniyle vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

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Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, temmuzda günlük su tüketim ortalamasının 71 bin 200 metreküpe çıkarak, son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

VATANDAŞA ÇAĞRI

Yaz mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle, kentin su ihtiyacının karşılandığı 4 ana barajda doluluk oranının beklenenin altında kaldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Temmuz ayında su tüketiminde rekor kırıldı Belediyeden çağrı geldi

"Hatap Barajı'nda su seviyesi yüzde 77,38 azalarak 1 milyon 247 bin metreküpten 282 bin metreküpe geriledi. Koçhisar Barajı'nda yüzde 57,47 azalışla 7 milyon 37 bin metreküpten 2 milyon 993 bin metreküpe düştü. Yeni Hayat Barajı'nda yüzde 4,29'luk azalış yaşanırken, doluluk 4 milyon 890 bin metreküpten 4 milyon 680 bin metreküpe indi. Çomar Barajı'nda ise yüzde 13,55'lik düşüşle su seviyesi 4 milyon 344 bin metreküpten 3 milyon 756 bin metreküpe geriledi."

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Kuraklık riskinin sürdüğü vurgulanan açıklamada, vatandaşlar suyu daha bilinçli ve tasarruflu kullanmaları konusunda uyarıldı.

 

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#Çorum#Su Tüketimi#Su Seviyesi Azalması

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