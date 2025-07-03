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Temmuz ayında eksi 35 dereceyi gördüler! Türkiye'nin en yüksek noktası...

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye'nin En Yüksek Noktası#Ağrı Dağı#Soğuk Hava
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 16:24

Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5137 rakımlı Ağrı Dağı, temmuz ayında bile dondurucu soğuklarıyla dağcıları sınadı.

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Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı gerçekleştiren bir grup dağcı, hava sıcaklığının eksi 35 dereceye kadar düştüğü bölgede zorlu doğa şartlarıyla mücadele etti.

Yoğun sis, şiddetli rüzgar ve buz kesen havaya rağmen tırmanışlarını sürdüren ekip, yerel dağ rehberi Resul Civaş liderliğinde başarıyla zirveye ulaştı. Saç ve sakalları buz tutan dağcılar için tırmanış unutulmaz bir deneyim oldu.

Temmuz ayında eksi 35 dereceyi gördüler Türkiyenin en yüksek noktası...

TEMMUZ AYINDA EKSİ 35 DERECEYLE KARŞILAŞTILAR

Rehber Civaş, zirvede karşılaştıkları hava şartlarının olağanüstü olduğunu belirterek, "Temmuz ayında eksi 35 dereceyle karşılaşmak oldukça nadir. Sis ve fırtına tırmanışı ciddi şekilde zorlaştırdı ancak ekibimiz büyük bir özveriyle hareket etti. Zirveye ulaşmak hepimiz için gurur vericiydi" dedi.

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#Türkiye'nin En Yüksek Noktası#Ağrı Dağı#Soğuk Hava

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