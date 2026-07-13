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Temmuz ayında buzlu gölde yüzdüler

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#Seyithan Gölü#Hakkari#Doğasever
Temmuz ayında buzlu gölde yüzdüler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 09:18

Hakkari'nin eşsiz doğal güzelliklerini keşfetmek için Türkiye'nin farklı illerinden gelen 20 kişilik doğasever kafile, 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'ndaki buzlu Seyithan Gölü'nde yüzdü.

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Balıkesir, İzmir ve Türkiye'nin farklı kentlerinden Hakkari’ye gelen 20 kişilik doğasever kafilesi, bölgenin eşsiz doğal güzelliklerini yerinde görmenin keyfini çıkardı. Doğaseverler, Hakkari'nin öne çıkan doğal güzellikleri arasında yer alan Sat Gölleri, Cilo Buzul Gölleri, Seyithan Gölü, Geverok Gölü, Terazin Gölü ve Karvan Gölü'nü görme fırsatı buldu.

Berçelan Yaylası'nda bulunan, çevresi kar ve buzlarla kaplı masmavi Seyithan Gölü'ne giren doğaseverler, dondurucu suya rağmen yüzmenin heyecanını yaşadı. Eşsiz manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemeyen kafile üyeleri, herkesi Hakkari'nin doğal güzelliklerini görmeye davet etti.

Bir dönem bölgede yaşanan olaylar nedeniyle ziyaret edilmesi güç olan alanlarda artık özgürce dolaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten doğaseverler, tatil ve doğa rotası olarak Hakkari'yi tercih ettikleri için son derece mutlu olduklarını ifade etti.

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Doğaseverler; Hakkari'nin gölleri, yaylaları, buzulları ve el değmemiş doğasıyla Türkiye'nin en önemli doğa turizmi merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.

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#Seyithan Gölü#Hakkari#Doğasever

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