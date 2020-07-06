Son Güncelleme:
Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak?
Temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin ne zaman başlayacağı, yüz binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri hakkında açıklama yaptı. Peki, Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredilerin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle