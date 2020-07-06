MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTemmuz ayı burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak?
GeriGündem Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 06.07.2020 - 11:03,Son Güncelleme:

Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak?
Abone Olgoogle-news

Temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin ne zaman başlayacağı, yüz binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri hakkında açıklama yaptı. Peki, Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredilerin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle