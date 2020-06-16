Temlik ne demek? Temlik nedir? Temlik TDK kelime anlamı

Temlik, cümle içerisinde isim görevi üstlenen eski bir sözcüktür. Bu bağlamda, kelimenin ağırlıklı olarak hukuk işlerinde kullanıldığı görülmektedir.

Temlik Ne Demek?

Temlik, en genel hali ile “mülk olarak verme” anlamı taşır. Farklı amaçlarla temlik yapılabilmektedir. Bu bağlamda işlem; rızai temlik, kanuni temlik ve kazai temlik olmak üzere üç farklı şekilde yapılabilir. Rızai temlikte alacaklı ve mal sahibi arasında sözleşme yapılır. Kanunu temlikte mal, yasa şartlarına bağlı olarak bir başkasının üzerine geçer. Kazai temlikte ise alacak, mahkeme tarafından kişiye verilir.

Malın herhangi bir sebeple temlik edilmesi durumunda bir tarafın mal varlığı azalırken, diğer tarafınki artar. Buna tasarruf temliki adı verilir. Rızai temlikte alacaklı ve mal sahibi arasında yapılan sözleşmenin de özel bir ismi vardır. Bu bağlamda, yapılan sözleşme aynı zamanda “temlik sözleşmesi” olarak kabul edilir.

Temlik Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğü incelendiğinde temlik için iki farklı açıklama yapıldığı görülmektedir. Her iki açıklamada isim olarak kullanılan bu terimin anlamları ise aşağıdaki gibidir.

- Mülk olarak verme, bir kişiyi mal sahibi yapma.

- Bir hakkın yasal yollarla diğer bir kişiye geçirilmesidir.