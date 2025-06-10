Temizlikte öğrenci işleri

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İzmir’in Urla ilçesinde yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kimya mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Cihan Kılıç tarafından hayata geçirilen bu fikir, kısa sürede öğrencilerin ilgisini çeken bir ağa dönüştü. “Öğrenci İşleri Temizlik” sadece bir girişim değil, aynı zamanda gençlerin kendi zamanlarını planlayarak özgürce çalışabildiği bir sistem sunuyor.

Öğrenciler derslerine göre çalışma saatlerini belirleyip temizlik ağına katılıyor.

Öğrenciler, haftalık ders programlarına göre çalışma günlerini belirliyor. Sınav haftalarında sistem tamamen duruyor. ‘Ben temizlik yapmasını bilmiyorum’ diyen öğrenciler de profesyonel temizlik ekibi tarafından eğitiliyor ve isteğe bağlı olarak projeye katılıyor. Öğrenciler saat bazında asgari ücretten fazla bir kazanç sağlarken, günlük 8 saatten fazla çalışamıyorlar. Profesyonel temizlik ekibi bulmanın zor olduğu bölgede hizmet veren Cihan ve ekibinin yaklaşık 200 müşterisi var. Bu kitle içinde oyuncu Doğa Rutkay Kamal da var şarkıcı Ceylan Ertem de...

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GÜNLÜĞÜ 1300 LİRA

Bir öğrencinin günde ortalama 8 saat çalışarak 1300 TL kazandığı sistemde sigorta da gözetiliyor. Ev sahibi, öğrenciyi kendi adına sigortalıyor. Kütahya’dan okumak için İzmir’e gelen Cihan Kılıç, üniversiteye başladığında bir yandan fitness eğitmenliği yaparken diğer yandan okula devam etmenin zorluklarını yaşadığını anlatarak şöyle dedi:

“Diğer şirketlerde ya da kafelerde çalışırken yoruluyoruz; çünkü düzenli iş istiyorlar. Ama biz öğrenciyiz ve aynı şekilde devam edemeyiz. Derslerle çalışmayı aynı anda yürütmek zor. Ne yapabilirim diye düşünürken hem bana hem de başka öğrencilere fayda sağlayacak bir iş kurma fikri doğdu. Temizlik, özel ders ve çocuk bakımı gibi alanlar üzerine düşündüm ve temizlikle yola çıktım. Biz burayı tam anlamıyla bir öğrenci girişimi olarak kurduk. Elbette kurumsal tarafı da var ama bu işten büyük kâr etmek değil, arkadaşlarımıza destek olmak önceliğimiz.”

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ABD’DEKİ ‘HANDYMAN’ MODELİ

CİHAN Kılıç sistemi şöyle anlatıyor: “Sadece temizlik hizmeti vermiyoruz. Amerika’da handyman denilen bir kavram var. Bir kişi aslında her işinizi çözebiliyor. Biz de su tesisatı, elektrik, temizlik, bahçe işleri, çocuk bakımı ve özel ders alanında hizmet veriyoruz. Ama ihtiyaç halinde yaşlı bir çift için ev taşımışlığımız da var. Bizimle birlikte çalışan öğrenci sayımız değişiyor. Sadece İYTE değil Ege Üniversitesi’nden de arkadaşlarımız var. Diğer yandan İzmir merkez, Manisa ve Muğla şubelerini de açmayı planlıyoruz. Bütün Türkiye’ye yayılmak amacımız.”

100 EV TEMİZLEDİLER

YİĞİT GEZER (İYTE-Malzeme mühendisliği 2’nci sınıf): Hem okul masraflarını çıkarmak hem de aileme yük olmamak için girişime katıldım. İlk gittiğim evde çok amatördüm. Denedikçe kendimi daha rahat hissettim. Şu ana kadar 100’e yakın eve gitmişimdir. Düzenli apartman temizliği de yapıyorum. Biz işi kendimizi öğrendik. Bundan sonra açağımız şubelerde de aramıza katılan arkadaşlara biz öğreteceğiz. Ek iş olarak çok güzel bir seçenek.”

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BATUHAN BAKSİ (iyTE- Elektronik ve haberleşme mühendisliği 3’üncü sınıf): “Cihan, ‘Temizlik şirketi kuracağım’ dediğinde destek oldum. Ben de temizlikle başladım. Bugün hâlâ gerektiğinde temizlik yapıyor, malzeme taşıyor, ekip arkadaşlarıma yardım ediyorum. Bu iş sadece kazanç değil, arkadaşlık ve sorumluluk da kazandırıyor.”