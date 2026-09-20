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Temizlik sırasında korkunç son: Birbirine temas edince hayatını kaybetti

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#Aydın#Temizlik#Aydın Haberleri
Temizlik sırasında korkunç son: Birbirine temas edince hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 17:45

Aydın'ın Germencik ilçesinde Ayten Başaran isimli genç kadın, elinde tuttuğu hortumun diğer elindeki üçlü prize temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

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Olay, öğle saatlerinde Germencik ilçesine bağlı Reis köyünde meydana geldi. Evinde temizlik yapan Ayten Başaran(20)'ın elindeki hortumdan akan su, iddiaya göre diğer elinde tuttuğu üçlü prize temas etti. Başaran, bu sırada elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ayten Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başaran'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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#Aydın#Temizlik#Aydın Haberleri

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