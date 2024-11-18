Temizlik operasyonu sanıkları tahliye edildi

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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin geçen Mart ayında Eskişehir’de düzenledikleri ‘Temizlik-26’ kod adlı operasyonda hastaneler ile okulların temizlik ve yemek ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiasıyla 16 kişi yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Kürşat Koşumcu ile İbrahim Yavaş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiş 14 kişi de serbest bırakılmıştı. Sanıklardan 9’u hakkında ‘İhaleye fesat karıştırmak, suç amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından Eskişehir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.



2’nci Ağır ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Kürşat Koşumcu (39) ve İbrahim Yavaş (51) ile tutuksuz sanıklar Müslüm Günbeği (39), Altan Kaya (27), Nuh Mehmet Durukan (29), İzzet Kılıçoğlu (26), İsmail Yavaş (25), Zekiye Baba (39) katıldı.



Sanıklar duruşmada suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu sanıklardan Kürşat Koşumcu, usulsüz hiç bir şey yapmadığını öne sürerek “İhale döneminde birbirlerine rakip olan firmalar dışarıda dost halindedir. Fiyat etkilemek amacıyla örgüt kurmakla suçlanıyorum. Örgüt kurmadım, yönetmedim, üye değilim ve böyle bir örgütte yoktur. Şirketler arasında zaman zaman ortak girişimler olmaktadır. Bu kamu ihale kurumunda da kabul görmüş bir şeydir” dedi.



Diğer tutuklu sanık İbrahim Yavaş da suçsuz olduğunu savundu. Yavaş, “2008 Aralık ayında Sağlık Müdürlüğü temizlik ihalesine gireceğim sırada yanıma gelen 2-3 kişi ihaleye katılmamam konusunda beni sözle tehdit etti. Bu olaya kızdığım için teklif fiyatını çok cüzi bir kar koyarak hazırladım. Zarara gireceğimi bile bile ihaleye katıldım. Kürşat ile dostuz, iş konusunda birbirimize rakibiz. Ancak iş harici birbirimizle görüşen dostlarız. Kamu ihalesi yasasına uygun olarak Kürşat’ın şirketi ile ortak bir çok ihaleye katıldık” diye konuştu.

Mahkeme heyeti dava dosyasının Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilerek Sayıştay’dan bilirkişi raporu alınmasını kararlaştırıp tutuklu sanıklar Kürşat Koşumcu ile İbrahim Yavaş’ın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.



