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Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/DHA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 14:10 | Son Güncelleme:

Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti

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Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti
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İZMİT'te temizlik işçisi Numan Aktan, bir ağacın altında bulduğu bir poşet dolusu parayı polise teslim etti.

İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki sahil şeridinde çalışan temizlik işçisi Numan Aktan, görevini yaptığı sırada bir ağacın dibindeki poşeti fark etti. Poşetin içerisinin para dolu olduğunu gören temizlik işçisi, durumu önce amirine daha sonra da polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, para dolu poşetle birlikte işçi Numan Aktan'ı Saraybahçe Polis Merkezi'ne getirdi.

Polis merkezinde para dolu poşeti teslim alan ekipler, paranın sayılmasının ardından tutanak hazırlayarak sahibini aramak için çalışmalara başladı. İfadesi alınan temizlik işçisi Numan Aktan, işlemlerin tamamlanmasının ardından görevine geri döndü.

Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti


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