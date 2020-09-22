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Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 22.09.2020 - 15:37 | Son Güncelleme:

Temizlik işçisi bulduğu altınları sahibine teslim etti

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Temizlik işçisi bulduğu altınları sahibine teslim etti
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MERSİN'in Mut İlçe Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Ömer Uysal'ın temizlik yaptığı sırada bulduğu 6-7 bin lira değerindeki altın, sahibine teslim edildi.

Mut Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde süpürgeci olarak görev yapan Ömer Uysal, temizlik yaptığı sırada farklı bölgelerde 10-15 gün arayla küpe ve yüzük buldu. İşçi Uysal, 6-7 bin lira değerindeki altınları Birim Müdürlüğü'ne teslim etti. Yapılan araştırmayla küpenin İbrahim Bulgaz'a ait olduğu öğrenildi. İşçi Ömer Uysal'dan küpeleri alan İbrahim Bulgaz, küpelerin maddi değerinden çok manevi değerinin çok olduğunu belirterek, Uysal'a teşekkür etti. İşçi Ömer Uysal da sadece görevini yaptığını belirtti. Belediye Temizlik İşleri Müdürü Ali Kaya, "Arkadaşımız, son 20 gün içinde kendi maaşının 3-4 katı değerinde altını buldu getirdi bize teslim etti. Aynı personelim tarafından bulunan yüzüğün sahibini arıyoruz. Personelime bu güzel davranışından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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