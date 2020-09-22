Temizlik işçisi bulduğu altınları sahibine teslim etti

Mut Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde süpürgeci olarak görev yapan Ömer Uysal, temizlik yaptığı sırada farklı bölgelerde 10-15 gün arayla küpe ve yüzük buldu. İşçi Uysal, 6-7 bin lira değerindeki altınları Birim Müdürlüğü'ne teslim etti. Yapılan araştırmayla küpenin İbrahim Bulgaz'a ait olduğu öğrenildi. İşçi Ömer Uysal'dan küpeleri alan İbrahim Bulgaz, küpelerin maddi değerinden çok manevi değerinin çok olduğunu belirterek, Uysal'a teşekkür etti. İşçi Ömer Uysal da sadece görevini yaptığını belirtti. Belediye Temizlik İşleri Müdürü Ali Kaya, "Arkadaşımız, son 20 gün içinde kendi maaşının 3-4 katı değerinde altını buldu getirdi bize teslim etti. Aynı personelim tarafından bulunan yüzüğün sahibini arıyoruz. Personelime bu güzel davranışından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.