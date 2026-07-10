Temizlik işçisi 3.5 milyon TL'lik altın dolu çantayı teslim etti! Alacağı ödül belli oldu

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Düzce'de görevi başındayken yol kenarında bulduğu altın dolu çantayı polise teslim eden ve Türkiye'nin takdirini kazanan temizlik işçisinin duyarlı davranışı karşılıksız kalmadı.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Fatih Cesur, geçtiğimiz hafta sonu Konuralp Çiftepınarlar Mahallesi Prusias ad Hypium 1. Etap Evleri bölgesinde mıntıka temizliği yaptığı sırada yol kenarında sahipsiz bir çanta buldu. Çantayı kontrol ettiğinde içerisinde yüklü miktarda altın ile banka kartları ve nakit para olduğunu gören Cesur, durumu vakit kaybetmeden amirlerine bildirdi.

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Amirleriyle birlikte polis merkezine giden Cesur'un teslim ettiği çantada yapılan incelemede yaklaşık 400 gram külçe altın, 17 adet gram altın, 14 adet çeyrek altın, 7 bilezik, 2 Osmanlı tuğrası, 998 TL ve 3 banka kartı bulundu. Çantadaki altınların toplam değerinin yaklaşık 3,5 milyon TL olduğu belirlendi. Çanta polisin yaptığı çalışmayla sahibine teslim edilmişti.

Dürüst davranışıyla Türkiye'nin takdirini kazanan temizlik işçisi Fatih Cesur'u, Millet Bahçesi-2'de görev yaptığı sırada ziyaret eden Başkan Faruk Özlü, örnek davranışından dolayı kendisine teşekkür etti.

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Başkan Özlü, "Seni tebrik ediyorum. Çok doğru ve çok dürüst bir insansın. Allah senden razı olsun. Senin yaptığını birçok insan yapmaz. Gerçekten örnek bir davranış sergiledin. Allah seni ailene bağışlasın. Allah sizin gibi çalışkan, gayretli, doğru ve dürüst arkadaşlarımızın sayısını artırsın. Hep böyle ol" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Fatih Cesur'a kahve fincanı takımı hediye eden Başkan Özlü, ayrıca örnek davranışından dolayı kendisini bir maaş ikramiye ile ödüllendireceklerini açıkladı.

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Fatih Cesur ise insanlık görevini yerine getirdiğini belirterek, "Sahibi mağdur olmasın diye Allah rızası için yaptım. Yine aynı durumla karşılaşsam yine aynısını yaparım" dedi.