×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Temizlik iddiasına görevden uzaklaştırma

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Öğretmen#İzmir Valiliği
Temizlik iddiasına görevden uzaklaştırma
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2026 07:00

İzmir Bornova Mesleki Eğitim Merkezi’nde görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T.’nin, 4 Kasım’da, yaşları 16 olan 6 kız öğrenciyi, okul yönetiminin ve ailelerin bilgisi dışında ders saatinde okuldan çıkardığı ve kendi evine götürdüğü öne sürüldü.

Haberin Devamı

Veliler tarafından yapılan şikâyette, öğrencilerin öğretmenin evinde bulundukları sırada çekildiği iddia edilen bazı fotoğraflara da yer verildi.

FOTOĞRAFLARI TESLİM ETTİLER

Söz konusu görüntülerde, öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı ileri sürüldü. Başvuruda ayrıca, öğrencilerin temizlik işinin ardından Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi yönüne kadar yürümek zorunda kaldıkları, daha sonra ise toplu taşıma kullanarak kendi imkânlarıyla evlerine döndükleri ifade edildi.

Şikâyetlerin ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında idari inceleme başlatıldı. Okula yakın bir kaynaktan edinilen bilgilere göre, öğrencilerin olayla ilgili fotoğrafları bizzat okul yönetimine teslim ettiği, yaşananların gerçekliğinin bu aşamada netlik kazandığı ifade edildi. Ayrıca güvenlik kameralarında öğretmenin aracının okuldan çıkışı tespit edilirken, öğrenciler aynı gün yoklamada devamsız göründü.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınŞeker Portakalı çevirmende kaldıŞeker Portakalı çevirmende kaldıHaberi görüntüle

İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada öğretmenin görevden uzaklaştırıldığı ve hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Söz konusu kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, adli ve idari sürecin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Öğretmen#İzmir Valiliği

BAKMADAN GEÇME!