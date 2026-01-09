Temizlik iddiasına görevden uzaklaştırma

Haberin Devamı

Veliler tarafından yapılan şikâyette, öğrencilerin öğretmenin evinde bulundukları sırada çekildiği iddia edilen bazı fotoğraflara da yer verildi.

FOTOĞRAFLARI TESLİM ETTİLER

Söz konusu görüntülerde, öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı ileri sürüldü. Başvuruda ayrıca, öğrencilerin temizlik işinin ardından Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi yönüne kadar yürümek zorunda kaldıkları, daha sonra ise toplu taşıma kullanarak kendi imkânlarıyla evlerine döndükleri ifade edildi.

Şikâyetlerin ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında idari inceleme başlatıldı. Okula yakın bir kaynaktan edinilen bilgilere göre, öğrencilerin olayla ilgili fotoğrafları bizzat okul yönetimine teslim ettiği, yaşananların gerçekliğinin bu aşamada netlik kazandığı ifade edildi. Ayrıca güvenlik kameralarında öğretmenin aracının okuldan çıkışı tespit edilirken, öğrenciler aynı gün yoklamada devamsız göründü.

İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada öğretmenin görevden uzaklaştırıldığı ve hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Söz konusu kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, adli ve idari sürecin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.