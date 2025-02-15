×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Temizlik görevlisi, yerde bulduğu 100 bin lira değerindeki altın kesesini Zabıta'ya teslim etti

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#İnegöl#Zabıta
Temizlik görevlisi, yerde bulduğu 100 bin lira değerindeki altın kesesini Zabıtaya teslim etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 02:03

Bursa'nın İnegöl ilçes Belediyesinde temizlik görevlisi olan Soner Aktepe, sokakta temizlik yaparken bulduğu ve içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerinde altın bulunan keseyi zabıta ekiplerine teslim etti.

Haberin Devamı

İnegöl Belediyesinde 19 yıldır temizlik görevlisi olarak görev yapan Soner Aktepe, Mahmudiye Mahallesi’nde temizlik yaptığı sırada yerde bulduğu bir kese içerisindeki yaklaşık 100 bin lira değerinde altın bulunan keseyi, sahibine ulaştırılması amacıyla Zabıta Müdürlüğü’ne teslim etti.

Helal ile haram kavramlarına dikkat ettiğini söyleyen Soner Aktepe, “Bizler harama helale dikkat eden insanlarız. Kaybeden vatandaşımız üzülmesin, emaneti bizde. Yerde bulduğum ziynet eşyalarını hemen şeflerime haber verdim ve Zabıta Müdürlüğümüze tutanakla teslim ettim” dedi.

Zabıta Müdürlüğü, tutanak eşliğinde teslim alınan ziynet eşyasını sahibine ulaştırmak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#İnegöl#Zabıta

BAKMADAN GEÇME!