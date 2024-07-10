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Temizlik görevlisi silahlı saldırıda öldürüldü

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#Maltepe#Silahlı Saldırısı#Temizlik Görevlisi
Temizlik görevlisi silahlı saldırıda öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 14:46

Maltepe'de belediyede temizlik işçisi olan Murat Öztürk, motosikletle işe giderken silahlı saldırıda öldürüldü. Şüpheli olay yerinden kaçarken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 06.00 sıralarında Gülsuyu Mahallesi Hasan Bey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek üzere motosikletiyle ilerleyen belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Öztürk kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda kurşunların hedefi olan Öztürk motosikletiyle birlikte yere düştü.

TRAFİK KAZASI DİYE POLİSE HABER VERİLDİ, CİNAYET ÇIKTI

Şüpheli olay yerinden kaçarken, Öztürk'ü motosikletle birlikte yerde yaralı halde gören mahalle sakinleri trafik kazası yaşandığını düşünerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Öztürk'ü başından silahla vurulmuş halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Murat Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Maltepe#Silahlı Saldırısı#Temizlik Görevlisi

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