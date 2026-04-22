Temizlik görevlisi kaldırım kenarında buldu, ekipler alarma geçti

#Sivas#Havan Topu#Havan Topu Mermisi
Temizlik görevlisi kaldırım kenarında buldu, ekipler alarma geçti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 12:30

Sivas'ta temizlik görevlisi tarafından yol kenarında bir poşet içinde boş havan topu mermisi bulundu. Mühimmat muhafaza altına alınarak emniyete götürüldü.

Ahmet Turan Gazi Mahallesi Hurdacılar Sitesi yakınlarındaki kavşak kenarında çalışan temizlik görevlisi, kaldırım kenarında poşet içerisinde bir askeri mühimmat olduğunu görünce polis ekiplerine haber verdi.

Temizlik görevlisi kaldırım kenarında buldu, ekipler alarma geçti

BOMBA İMHA UZMANLARI ÇALIŞMA YAPTI

Olay yerine polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak yolu kısmen trafiğe kapattı. Yapılan incelemede, bulunan mühimmatın boş havan topu mermisi olduğu belirlendi. Mermi daha sonra muhafaza altına alınarak, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Temizlik görevlisi kaldırım kenarında buldu, ekipler alarma geçti

#Sivas#Havan Topu#Havan Topu Mermisi

