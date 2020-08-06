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Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 11:14,Son Güncelleme:

Temizlik görevlileri fark etti! Hemen polise haber verildi

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Temizlik görevlileri fark etti! Hemen polise haber verildi
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İstanbıul Haliç'te bir kişinin cansız bedeni bulundu. Cesedin üzerinden İdris Nebi Parlak (54) 'a ait kimlik çıktı. Ceset, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ ekipleri Haliç'te deniz yüzeyinde temizlik yaparken saat 08.00 sıralarında denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark etti. Durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi su üzerindeki cesedi tekneye alarak Hasköy sahiline çıkardı.

Cesedin üzerinden İdris Nebi Parlak (54) 'a ait kimlik çıktı. Ceset, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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