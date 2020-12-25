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Haber Giriş: 25.12.2020 - 16:05 | Son Güncelleme:

Temizlik Benim İşim 25 Aralık haftanın birincisi kim oldu?

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Temizlik Benim İşim 25 Aralık haftanın birincisi kim oldu?
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Temizlik Benim İşim yarışmasının 25 Aralık Cuma günü haftanın birincisi belli oldu. Pazartesi gününden Cuma gününe kadar yarışmacılarla mücadele eden Kadir Ezildi, yarışmacıların verdikleri puanın üzerine kendi değerlendirme puanını da vererek son noktayı koydu. Peki, Temizlik Benim İşim 25 Aralık haftanın birincisi kim oldu? İşte, yarışmanın birincisi hakkında bazı bilgiler

Temizlik Benim İşim 25 Aralık Cuma günü haftanın birincisi Kadir Ezildi’nin de puanını vermesinin ardından belli oldu. Haftanın son gününde son oylamaları yapan yarışmacılar, Şerife'ye puanlarını verdikten sonra haftanın birincisi için Kadir Ezildi’nin puanlarını bekledi. Peki, Temizlik Benim İşim 25 Aralık birincisi kim oldu? İşte, haftanın birincisi ve detaylı bilgiler

TEMİZLİK BENİM İŞİM 25 ARALIK HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın son gününde yarışmacılar, Şerife'ye oyları verdi. İşte, yarışmacıların verdiği oylar;

Hande Şerife'ye 2 puan verdi.

Pınar Şerife'ye 2 puan verdi.

Meltem Şerife'ye 3 puan verdi.

Ayşe Şerife'ye 3 puan verdi

Ancak Kadir Ezildi, verilen puanları adaletsiz bularak iptal etti ve puanlamayı kendisinin gerçekleştireceğini duyurdu.

Toplamda 5 puan alan Hande haftanın sonuncusu oldu.

Toplamda 6 puan alan Meltem haftanın üçüncüsü oldu.

Toplam 7 puan alan Pınar haftanın ikincisi oldu.

Toplamda 8 puan alan Ayşe ve Şerife 5'er bin liranın sahibi oldu.

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