Temizlik Benim İşim 22 Ocak haftanın birincisi kim oldu?

Temizlik Benim İşim 22 Ocak Cuma günü haftanın birincisi Kadir Ezildi’nin de puanını vermesinin ardından belli oldu. Haftanın son gününde son oylamaları yapan yarışmacılar, Pınar'a puanlarını verdikten sonra haftanın birincisi için Kadir Ezildi’nin puanlarını bekledi. Peki, Temizlik Benim İşim 22 Ocak birincisi kim oldu? İşte, haftanın birincisi ve detaylı bilgiler

TEMİZLİK BENİM İŞİM 15 OCAK HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın son gününde yarışmacılar, Pınar'a oyları verdi. İşte, yarışmacıların verdiği oylar;

Aysun Pınar'a 2 puan verdi.

Hamdiye Pınar'a 2 puan verdi.

Ümmühan Pınar'a 3 puan verdi.

Güliz Pınar'a 2 puan verdi

Kadir Ezildi, puanların adaletsiz verildiğini düşünerek iptal etti.

Toplamda 5 puan alan Pınar haftanın sonuncusu oldu.

Toplamda 6 puan alan Hamdiye haftanın üçüncüsü oldu.

Toplamda 7 puan alan Aysun ve Güliz haftanın ikincisi oldu.

Toplamda 8 puan alan Ümmühan 10 bin liranın sahibi oldu.