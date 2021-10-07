Temizliğe gittiği evde cansız bedeni bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Şehidin kanı yerde kalmadı Terör örgütüne darbe… Sayı artabilirŞehidin kanı yerde kalmadı! Terör örgütüne darbe… Sayı artabilir#Milli Savunma Bakanlığı
Suçlular, savcı Feriştahın peşinde Senden intikam almaya geliyorumSuçlular, savcı Feriştah'ın peşinde! 'Senden intikam almaya geliyorum'#Afganistan
İstanbuldaki yarış öncesi radikal karar Kaderi değişecek...İstanbul'daki yarış öncesi radikal karar! Kaderi değişecek...#Formula 1
Pfizerden flaş aşı açıklaması Resmen başvurdular...Pfizer'den flaş aşı açıklaması! Resmen başvurdular...#Kovid Aşısı
Erdoğandan 3600 ek gösterge açıklaması: Bu mesele çözülecekErdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: Bu mesele çözülecek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Aşı karşıtlarının kanıtı çöktü... BioNTechte sonuçlar belli olduAşı karşıtlarının 'kanıt'ı çöktü... BioNTech'te sonuçlar belli oldu#Kovid Aşısı
Bakan Kurumdan atık toplayıcıları açıklamasıBakan Kurum'dan "atık toplayıcıları" açıklaması#Atık Toplayıcıları
Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldıDemirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldı#Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
23 yıllık gizem çözüldü... Yakayı böyle ele verdi23 yıllık gizem çözüldü... Yakayı böyle ele verdi#Dolandırıcı
3518 kişiyi öldürdü 100 yaşında hakim karşısında3518 kişiyi öldürdü! 100 yaşında hakim karşısında#ALMANYA
Süper Lig favorisini açıkladı Ne Beşiktaş, ne F.Bahçe, ne G.Saray...Süper Lig favorisini açıkladı! Ne Beşiktaş, ne F.Bahçe, ne G.Saray...#Eyüpspor
Murat Başoğlu ölümden dönmüşMurat Başoğlu ölümden dönmüş#Murat Başoğlu
Yine tanınmaz halde: Bu kez biraz hile yaptıYine tanınmaz halde: Bu kez biraz 'hile' yaptı#Renee Zellweger
Senaryosunun yüzüne 10 yıl kimse bakmadı Herkesin dilindeki dizinin çarpıcı hikayesiSenaryosunun yüzüne 10 yıl kimse bakmadı! Herkesin dilindeki dizinin çarpıcı hikayesi#Squid Game
İdo Tatlıses davul zurna ile kız evindeİdo Tatlıses davul zurna ile kız evinde! #İdo Tatlıses
HABERLERGündem Haberleri

Temizliğe gittiği evde cansız bedeni bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

#Necmiye Çavdar#Zonguldak#Temizlik
Temizliğe gittiği evde cansız bedeni bulunmuştu Ölüm nedeni belli oldu

Zonguldak'ta temizlik için gittiği doktorun evinde ölü bulunan Necmiye Çavdar'ın (40), ilk incelemede beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Kesin sonucun ise otopsi raporunda ortaya çıkacağı bildirildi.

Haberin Devamı

Nazmiye Çavdar, dün sabah saatlerinde Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi’nde doktor M.G.'nin evine temizliğe gitti. Çavdar'dan haber alamayan yakınları, M.G. ve ailesine ulaştı. Eve giden aile, Çavdar'ı balkonda yerde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Çavdar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde otopsisi yapılan Çavdar'ın ilk incelemede, beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Kesin sonucun ise otopsi raporunda ortaya çıkacağı ifade edildi. Savcılığın, Çavdar'ın ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Bölümü'nde memur olan Orhan Çavdar'ın eşi Necmiye Çavdar'ın cenazesi, Olukyanı köyü Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Necmiye Çavdar#Zonguldak#Temizlik