Temizliğe çağırıp cinsel istismarda bulundular... 1 kişi yakalandı, 2 kişi aranıyor

#Cinsel İstismar#Eyüpsultan#Temizlik
Temizliğe çağırıp cinsel istismarda bulundular... 1 kişi yakalandı, 2 kişi aranıyor
Eyüpsultan'da bir kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir şahıs yakalandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi. İddiaya göre, aynı evde kalan 3 şahıs, bir kadını temizlik için eve çağırdı. Bir süre sonra evden kadının bağırışları duyuldu. Bağırışların ardından şahıslardan biri camdan atlarken, ikisi kaçtı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Kendisini çağıran şahıslar tarafından cinsel istismara uğradığını ileri süren kadın, hastanedeki tedavisinin ardından şahıslardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüphelilerden birini yakaladı. 2 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışmalar sürüyor.

 

