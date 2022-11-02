‘Temiz yatırım getireceğim’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman, yolsuzluğu kendisi ihbar ediyor, savcı onu da dahil edip dava açıyor. 3 ayrı bilirkişi raporu da ‘suçsuz, ilgisi yok’ diyor, buna rağmen görevine iade edilmiyor. Ya Allah aşkına bu karar adalete yakışıyor mu? Kayyumla yönetilen THK’nın bütün kaynaklarını hortumladılar, bir oteli kaldı onu da ele geçirmek istiyorlar. O oteli kim alırsa burnundan fitil fitil getireceğim.

VİZYON NEYMİŞ ÖĞRETEYİM

Vizyon belgesi açıklandı. Nedir özü bilmiyorum ama bir cümle önemliydi. ‘Gelin hep beraber bu vizyon belgesinin içini dolduralım’ diye çağrı yapıldı. Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum, eğer vizyonerliğini bana anlatmak istiyorsan kaçma gel, vizyon neymiş öğreteyim. Vizyonermiş, ne vizyonu?

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Kendisine bir tavsiyem de olsun, ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizi okusun, TC tarihinin en önemli siyasal belgelerinden biridir bu. Burada bütün sorunları saydık. Ekonomik bağımsızlığımız tehlikede. Egemen güçlerin kontrolünde dış politika olmaz. Eğitim sistemini felç ettiler. Çıkmış biz vizyon belgesi açıklayacağız diyorlar. Sen vizyonun ne olduğunu biliyor musun? Yeni bir Anayasa ile güçlendirilmiş parlamenter sistemi kuracağız dedik, vizyon budur işte. Bir de milliyetçiyiz diyorlar. Gerçek milliyetçi, yurtsever biziz. Faizin ağa babaları bunlar.





BAY KEMAL’İN SÖZÜ

(Emniyetin uyuşturucu raporundan örnekler vererek) Türkiye eskiden uyuşturucunun transit bölgesiydi şimdi pazarı haline getirildi. Uyuşturucu kullanımı 10 yaşına kadar düştü. Ben bunu gündeme getiriyorum koro halinde saldırıyorlar. Ben babayım, dedeyim. Evladın, torunun ne olduğunu bilirim. Çare, temiz parayı tertemiz yatırımlarla ülkemize getirmektir. O baronlarla boy boy poz verenleri de hapislerde çürüteceğiz. Bu Bay Kemal’in sözüdür.

(İngiltere gezisi) Türkiye’ye nefes aldırmak, bulunduğumuz krizden çıkmak için temiz, yabancı yatırıma ihtiyacımız var. Gitmemin en önemli amaçlarından biri de bu güçlü, temiz yatırımları Türkiye’ye çekmektir. İçinde bulunduğumuz krizin tek çözüm yolu budur.”

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SOYLU’YA İSTİFA ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu uyuşturucu kara parasına ilişkin iddiasını da şöyle sürdürdü: “Kendi mafyamız yetmiyormuş gibi yabancı mafyayı da davet ettiler. Parasını davet edersen o da geliyor. Davetiye çıkardılar resmen, baronlar fink atıyor. İspatla demiş fotoroman, hay hay ispatlayayım. Sırbistan’da kırmızı bültenle aranan en kanlı suç örgütü lideri İstanbul’da öldürüldü. Azarbeycanlı mafya lideri Ataşehir’de öldürüldü. İstanbul’un ortasında AVM’de Gürcü ve İranlılar çatıştı. Antalya’da bir başka mafya lideri öldürülmüştü. Afgan baronlar zaten İstanbul’da. Ortadoğu’nun en büyük uyuşturucu baronunu ise hapishaneden çıkarıp bıraktılar. Bana diyorlar ki ispat et, ya bunları siz görmüyor musunuz? İşte ispatladım ne yapacaksın? Onurun, şerefin varsa istifa edersin ya... Polislerimizi de pisliği kapatmak için kullanmasın, o polisler benim canımdır.”