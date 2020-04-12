Temiz Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Temizin Eş Anlamlısı

Türk dil kurumu açısından ele alındığında temiz kelimesine karşılık eş anlamlı olarak ‘pak’ sözcüğü çıkmaktadır. Yazılışları ve okunuşları farklı olan bu kelimeleri gündelik yaşam içerisinde aynı anlam üzerinden değerlendirmek mümkündür.

Temizin Eş Anlamlısı

Temiz kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘pak’ sözcü genelde Türkçe içerisinde kullanılmaktadır. Ancak alternatif olarak birden fazla sözcükler yine eş anlamlı şekilde temiz kelimesini karşılamaktadır. Bunlar arasında ‘hijyen, arı ve nezih’ gibi kelimeler yer alıyor. Ancak daha çok pak kelimesi anlamı noktasında eşit olan en önemli sözcüktür.

Peki, temiz kelimesinin anlamı nedir? Temiz kelimesinin Türkiye'de yer alan anlamı ‘kirli olmayan ya da pis olmayan’ şeklinde tabir edilmektedir. Hem dini açıdan hem de gündelik yaşam açısından temiz kelimesinin anlamı büyük öneme sahiptir. Temiz sözcüğüne alternatif olarak eş anlamlısı ise pak kullanılmaktadır.