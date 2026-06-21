Temiz gelecek için ‘sıfır atık’ sergisi

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Taksim Meydanı’nda düzenlenen “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık” sergisi, Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan sıfır atık vizyonu kapsamında atık yönetimi, kaynakların verimli kullanımı, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir yaşam anlayışını farklı deneyim alanlarıyla ziyaretçilere aktarıyor. Sergiyi ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül burada yaptığı açıklamada, İstanbul’da 1-7 Haziran’da ilk defa Sıfır Atık Haftası’nın kutlandığını, 1500’ün üzerinde etkinliğe milyonlarca vatandaşın katıldığını söyledi.

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GIDA İSRAFINA DİKKAT...

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Gül, vatandaşların yoğun katılımıyla Sıfır Atık Festivali’ni takip ettiklerini belirterek, “Konserlerden atölyelere kadar bu anlamda çalışan diğer paydaşların, kurumların kendi yaptığı atölyeleri hemşerilerimize göstermeleri, onları deneyimlemelerine kadar 1.5 milyon civarında hemşehrimiz bu etkinliklere katıldı”dedi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da Emine Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi’nin bu yıl itibarıyla Türkiye’nin 81 ili başta olmak üzere dünyanın 193 ülkesinde farklı farklı temsiliyetlerle anıldığını söyledi: “Biz dünyadaki gıda israfına dikkati çekmek istiyoruz. Bu bağlamda burada oluşturduğumuz sergide gıda israfının bireylere, çevreye ve dünyaya verdiği zararları anlatıyoruz.” -AA

5 ANA BÖLÜM

Sanayiden tarıma, gıdadan günlük yaşam alışkanlıklarına kadar geniş bir kapsamda tasarlanan sergi, ziyaretçilere sıfır atık yaklaşımını yalnızca atıkların azaltılması olarak değil; doğal kaynakların korunması, israfın önlenmesi ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi doğrultusunda bütüncül bir bakış açısıyla sunuyor. Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık sergisi; Karşılama Odası, Sonsuzluk Odası, Gıda Atığı, Tarım ve Sanayi Alanı ile Sıfır Atık Deklarasyonu ve COP31 Tanıtım Alanı olmak üzere 5 ana bölümden oluşuyor.