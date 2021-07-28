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Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- 
Haber Giriş: 28.07.2021 - 17:32 | Son Güncelleme:

TEM'in Bolu geçişinde 'çalışma' trafiği! Kilometrelerce kuyruk oluştu

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Bolu'da TEM yolunun Çaydurt mevkisinde, yol çalışması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından olan TEM yolunun Bolu geçişinin Çaydurt mevkisinde asfalt çalışması başlatıldı. 2 kilometrelik alandaki çalışma nedeniyle yolun İstanbul yönü, trafiğe kapatıldı.

Ulaşım, Ankara yönünden çift yönlü olarak sağlandı. Güzergahta bu nedenle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Çalışmaların yaklaşık 1 ay süreceği öğrenildi. Yoldaki trafik ise dronla havadan görüntülendi.

TEMin Bolu geçişinde çalışma trafiği Kilometrelerce kuyruk oluştu

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