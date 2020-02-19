Temelsiz ve insafsız gerekçeler can yakar

TBMM’deki grup toplantısında konuşan Akşener, “İnsanlar bir siyasi organizasyonun içinde yer almaktan vazgeçebilirler ama bu kararlarına, irade beyanlarına koskocaman bir camiayı, seçmeni, yöneticileri, teşkilatları töhmet altında bırakacak ve gerçekten haksız, temelsiz ve çok insafsız gerekçeler ortaya konulduğu zaman da o insanların canını yakar. İftira kötü bir şeydir. 1997’yi yaşamış bir insanım. DYP’de de bir parmak düğmeye basmıştı, böyle şeyler yaşanmıştı” dedi.

‘5 İSTİFA DAHA’ İDDİASI

Toplantı sonrasında da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, 5 İYİ Parti’li vekilin daha istifa edeceği iddiasını ise şöyle yanıtladı: “Benim böyle bir bilgim yok. O bilgiyi veren gazete, o bilgiyi veren televizyon kanalları demek ki bazı şeyleri biliyor. Bize de söylerlerse biz de biliriz. Prensip olarak istifa etmiş ister milletvekili olsun ister sade bir üyemiz olsun bu istifa sebebiyle canım yanar. Çok üzülürüm. Ama bugüne kadar istifa etmiş hiçbir arkadaşımızın aleyhinde tek bir cümlem, tek bir kelimem olmadı. Çünkü istifa tek taraflı bir irade beyanıdır.”

ŞEHİT ANNESİNİN ELİNİ ÖPTÜ



m Meral Akşener, grup toplantısı için salona girdiğinde daha önceden de tanıdığı Şırnak’ta şehit olan Murat Eroğlu’nun annesi Yeter Eroğlu’nu gördü. Şehit annesinin elini öpen Akşener, bir süre sohbet etti. Rıza ÖZEL / ANKARA