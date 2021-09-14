İnşaatında çalıştığı kütüphaneye yıllar sonra tıp için geri döndü

Elazığ’da yaşayan tıp fakültesi 5’inci sınıf öğrencisi Hasan Coşkun, 2017 yılında Fırat Üniversitesi Kütüphanesi'nin inşaatında ailesine destek olmak için çalıştı. Daha sonra hayali olan tıp fakültesini kazanmak için üniversite sınavına giren Coşkun, sınav sonucunda hayalini gerçekleştirerek Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Coşkun, 18 yaşında inşaatında çalıştığı kütüphaneye yıllar sonra gelerek derslerine ve TUS sınavına hazırlanıyor.





Coşkun, "Üniversiteyi kazanmadan önce kütüphanenin inşaatında çalıştım. Sonra ise üniversite sınavına hazırlandım ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandım. Bugünlerde tıp fakültesi öğrencisi olarak inşaatında işçi olarak çalışmış olduğum kütüphanede gerek okul derslerim gerekse okul sonrası uzmanlık derslerim için çalışıyorum. Bu benim için çok güzel bir duygu" dedi.

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