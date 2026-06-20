‘Temelinde güçlü Türkiye var’ Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜRGEV 30 yılda eşsiz başarı hikayesine imza attı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜRGEV'in 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmada, katılımcıları selamlayarak, Feth-i Mübin'in şehri İstanbul'da bir arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi.

Kalplerinin aynı noktada birleştiği, bakışlarının aynı ufukta kesiştiği, ümit ve heyecanlarının aynı iklimden beslendiği bu programın tertiplenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, programa katılanlara teşekkür ederek, "Hoş geldiniz, safalar getirdiniz." dedi.

Erdoğan, İstanbul'un 39 ilçesindeki vatandaşlara selam ve sevgilerini gönderdiğini kaydederek, Türkiye'de, gönül coğrafyasında ve dünyanın farklı bölgelerinde kendilerini takip edenlere de muhabbetlerini ilettiğini söyledi.

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TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünün ülke, millet ve sivil toplum camiası için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, bu çatı altında aşkla ve adanmışlıkla görev yapan, bilgili, şuurlu, özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için fedakarca çalışan vakıf çalışanlarına tebrik ve teşekkürlerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 yıl önce atılan bu tohumun önce yeşermesi, devamında filizlenmesi ve bugün dalları 7 kıtaya uzanan büyük bir çınara dönüşmesinde payı olan kurucularımıza, hayırseverlerimize, gönüllü, bağışçı ve çalışanlarımıza tek tek şükranlarımı sunuyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Bu samimi cehdinizi, bu tertemiz gayretinizi hem bu dünyada hem de ebedi alemde inşallah en güzel şekilde mükafatlandırsın. Vakfımızın emektarlarından ahirete irtihal etmiş olanlara Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BİZİM İNANCIMIZDA HİÇBİR NETİCE TESADÜFLER SİLSİLESİNİN ÜRÜNÜ DEĞİLDİR"

TÜRGEV Yetişen Değerler Ödüllerini tevdi ettikleri ödül sahiplerini kutlayarak başarılarının artarak devam etmesini temenni eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hayat ve hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor, 'İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder ve çabasının karşılığını ileride mutlaka görecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. Bizim inancımızda hiçbir netice tesadüfler silsilesinin ürünü değildir. İktisap ettiğimiz her kazanımın, aldığımız her mesafenin ve eriştiğimiz her nimetin gerisinde Rabbimizin lütfu, takdiri ve ihsanı vardır. Biz bu ihsana mazhar olabilmek için evvela gayretimizi, emeğimizi, alın ve fikir terimizi ortaya koyarız. Akabinde ise mütevekkil bir ruhla Rabbimizden bizim için en güzeli, en hayırlısı neyse onu lütfetmesini niyaz ederiz. 'Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete ram ol/Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.' diyen merhum Mehmet Akif gibi sabrı, çalışmayı ve hikmeti ilk planda tutarız. 'Aramakla bulunmaz ama bulanlar ancak arayanlardır.' diyen Bayezid-i Bestami Hazretleri gibi yola çıkmanın, yolda olmanın, aramanın ve bulmanın kaygısını taşırız. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfımız, hamdolsun, işte bu arayışın inşallah bulmayla neticelendiği kuruluşlardan biridir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vakfın temelinde halisane niyetler, çabalar vardır. Bu çatının merkezinde gençlerimizin müreffeh geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri vardır. Bu hareketin hem mihverinde hem menzilinde söz ve sorumluluk sahibi nesillerin Türkiye'ye kazandırılması vardır. Hani diyor ya şair, 'Bir avuçtuk biz, göklere sığmayan/Bir avuçtuk biz, cennete susayan.' İşte bu çatının altında da göklere sığmayan bir avuç inanmış yüreğin azmi, cehdi, gayreti, sabrı vardır." ifadelerini kullandı.

"TÜRGEV YURTLARININ KAPISI BUGÜNE KADAR TAM 47 BİN 542 ÖĞRENCİYE AÇILDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı iken 1996 yılında kendilerine bir talep iletildiğini, bu talepte İstanbul'da üniversite eğitimi alan kız öğrenciler için güvenli bir yurt yapılmasının istendiğini anlattı.

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Bunun üzerine kendisinin de naçizane katkılarıyla İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının kurulduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vakfın imkanlarıyla biri Kadıköy'de diğeri ise Fatih'te olmak üzere evlatlarımızın gönül huzuruyla konaklayacağı iki adet kız öğrenci yurdu hızlıca hayata geçirildi." diye konuştu.

Bu yurtlar faaliyetlerine devam ederken 2012'de vakfın adının Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı olarak değiştirildiğini ve böylece kuruluşun faaliyet alanının Türkiye sathına yaygınlaştırıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu bugün büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim, aradan geçen 30 yılda TÜRGEV hem çok ciddi bir kurumsal birikim oluşturmuş hem de eşsiz bir başarı hikayesine imza atmıştır. Eğitim, burs ve ihtisas programlarıyla, yurt hizmetleriyle TÜRGEV, çağa köklerinden kopmadan istikamet veren nitelikli bir kuşağın yetişmesine öncülük etmiştir." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV yurtlarının kapısının bugüne kadar tam 47 bin 542 öğrenciye açıldığını, TÜRGEV'in halihazırda 9 ilde 6 bin 500 kişi kapasiteli 24 öğrenci yurduyla gençlere yüksek standartlarda hizmet verdiğini aktardı.

Amerika ve İngiltere'de yükseköğrenim gören Türk öğrencilerin, New York ve Londra'da TURKEN Vakfı bünyesindeki yurtlarda barınma ve akademik rehberlik hizmetlerinden faydalandığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 bini aşkın TÜRGEV mezununun ülkenin ve dünyanın dört bir yanında akademiden özel sektöre, sivil toplumdan siyasete, bürokrasiden kültür ve sanata her alanda başarılarıyla öne çıktığını söyledi.

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"TÜRGEV'İMİZ ESER BIRAKAN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakfın kurucusu olduğu İbn Haldun Üniversitesinin sosyal bilimlerde uluslararası ölçekte araştırmacı ve akademisyen yetiştirdiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyılı'nın mihmandarı olan gençler TÜRGEV'de aldıkları eğitimlerle aynı zamanda dünya çapında önemli başarılar elde ediyor. İşte en son Reyyan Çifci evladımız Amerika'da düzenlenen ISEF 2025 yarışmasında geliştirdiği projeyle genetik ve biyoloji alanında dünya dördüncüsü oldu. Diğer taraftan 240 bini aşkın gencimizin kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan Güzel İşler Fabrikası (GİF), klasik İslami ilimlerle beşeri ve sosyal bilimleri bir araya getiren Eğitime Destek Programı (EDEP), her yıl 500'ün üzerinde öğrenciye burs ve kariyer imkanı sunan Pusula Yetenek Yönetimi, hafızlık bursları, uluslararası öğrencilere yönelik yurt hizmetleri, çocuk kütüphaneleri, psikolojik danışmanlık merkezleri... Burada saymaya kalksak, saatlerimizi alacak daha nice proje, destek ve programla TÜRGEV'imiz eser bırakan çalışmalarını sürdürüyor."

2023'ten bugüne yüzlerce Filistinli gence TÜRGEV tarafından çeşitli düzeylerde burs, barınma imkanı ve psikososyal destek verilmesinin takdire şayan olduğunu belirten Erdoğan, "Gazze'de eğitim hayatı kesintiye uğrayan öğrenciler TÜRGEV çatısı altında yeniden okulla buluşturuldu. Suriye'de 13,5 yıl süren iç savaştan etkilenen genç kardeşlerimize eğitim, sosyal hayata uyum ve barınma destekleri sağlandı. Büyük bir titizlikle yürütülen tüm bu faaliyetler için TÜRGEV ailesinin her bir mensubuna bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Rabb'im çalışmalarınızı daha verimli, daha bereketli kılsın diyorum." diye konuştu.

"YAPAY ZEKA VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER, SUNDUĞU AVANTAJLARLA BİRLİKTE YENİ TEHDİTLERİ DE BERABERİNDE GETİRİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlık tarihinde hemen her çağda büyük değişimler, önemli dönüşümler yaşandığını, bunların sonuçları itibarıyla insanlığı yeni fırsatlarla tanıştırırken diğer taraftan zorlu sınamalarla karşı karşıya bıraktığını anlattı.

Şu anda tam olarak böyle bir dönemin yaşandığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asırlar boyunca insanı insan yapan hasletler tek tek muhasara altına alınıyor. Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor. Eş zamanlı olarak yapay zeka ve dijital teknolojiler, sunduğu avantajlarla birlikte yeni risk ve tehditleri de beraberinde getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kendini hukukun ve toplumun üstünde gören elitist bir azınlık, kurdukları gizli cemiyetlerle ellerine geçirdikleri asimetrik güçle, teknolojinin sağladığı imkanlarla insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor. Burada şu noktayı da özellikle dikkatinize getirmek isterim. Doğrudan insana ve insanlığa yönelen bu tehdit karşısında istisnasız hepimiz müteyakkız olmak, tedbirlerimizi almak zorundayız. Bunun için evvelemirde kendi kaynaklarımıza, özümüzü teşkil eden kendi değerler manzumemize sahip çıkmak durumundayız. Kendimize başkalarının merceğinden bakmayacağız. Kendimizi başkalarının ürettiği bilgi ve kavramlarla anlamaya, tarif ve tahlil etmeye çalışmayacağız. Tarihimize, kimliğimize, kültür ve medeniyet kıymetlerimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Bunun için de kendisini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz."